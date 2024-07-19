В Подмосковье владельца сети фитнес-клубов World Class избили из-за шаурмы

Полиция городского округа Солнечногорский разбирается в обстоятельствах конфликта, в ходе которого владельцу сети фитнес-клубов World Class Дмитрию Бабанову выбили виниры за несколько миллионов рублей и порвали дорогостоящую одежду, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

По данным Mash, конфликт возник из-за того, что Бабанов попросил ускориться и приготовить для него шаурму, которую к тому моменту делали уже 30 минут. Вместо еды владелец сети фитнес-клубов получил по лицу и разорванную одежду.

«Я просто попросил у них быстрее сделать шаурму. <…> И вот так вот они мне за эту быструю шаурму отплатили», — сказал Бабанов.

Полицией предварительно установлено, что инцидент произошел на АЗС в деревне Лыткино. Стражи порядка устанавливают всех причастных к драке. Какое-либо решение будет принято по итогам проверки в рамках действующего законодательства.