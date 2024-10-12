Задержан мигрант, сделавший обрезание пасынку в Москве

В Москве завели дело на мигранта за истязания над ребенком своей сожительницы

Следственный комитет России отреагировал на сообщения СМИ о том, что в Москве мужчина пытается выдворить из страны нового сожителя бывшей жены, который избивает его сына, сделал ему обрезание и заставляет читать намаз, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи отреагировали на публикации СМИ о том, что семилетний мальчик страдает от действий отчима-мигранта, который его избивает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». Сам подозреваемый задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установления всех обстоятельств случившегося. Центральный аппарат ведомства держит ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что родной отец мальчика узнал о сложностях в жизни малолетнего сына от бывшей соседки. Пенсионерка рассказала мужчине, что его сын пережил процедуру обрезания, читает намаз и стал называть себя узбеком.