Задавившему ребенка водителю грузовика предъявили обвинение в Москве

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Наехавшему на подростка водителю грузовика в Москве предъявили обвинения

44-летнему водителю грузового автомобиля, который совершил смертельный наезд на мальчика в столице, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Свою вину в совершении преступления мужчина не признал.

22 марта водитель грузовика сбил ребенка 2013 года рождения на Михалковской улице. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. Водителем большегруза оказался 44-летний мигрант.