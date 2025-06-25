WSJ: судно, перевозившее 3 тыс. электромобилей, затонуло в Тихом океане

Судно Morning Midas, перевозившее автомобили и электромобили, затонуло в Тихом океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что судно затонуло вечером в понедельник спустя несколько недель после того, как на нем произошел пожар.

На борту судна находилось 3 тыс. машин, в том числе около 800 электромобилей.

Как пишет издание, хотя литиевые батареи, используемые во многих электромобилях, легко воспламеняются, но вряд ли они могли быть причиной пожара.

Ранее новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей случился в Красноярском крае. Это произошло, когда специалисты готовились поднимать частично затонувшее судно с мели.