сегодня в 08:23

В пригороде Харькова на востоке Украины были слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegeam-канале.

Подробностей происшествия он не рассказал.

Ранее представитель украинского подполья Сергей Лебедев отметил, что ВС РФ ликвидировали под Харьковом ракетную установку, с которой проводили атаки на Белгородскую область.

В конце июля бойцы группировки «Север» уничтожили 350 солдат и технику украинской армии в Харьковской области. Еще был ликвидирован склад, где ВСУ хранили боеприпасы.