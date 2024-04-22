Взрывы прогремели в Харькове вечером в понедельник
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
Серия новых взрывов прогремела в понедельник вечером на территории Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Целили по инфраструктурному объекту», — написал Терехов в своем Telegram-канале.
В понедельник российские военные нанесли удар по телевышке в Харькове. В результате точного попадания у вышки обрушился шпиль. Позднее киевские власти подтвердили повреждение ТВ-инфраструктуры.
Ранее мощный взрыв прозвучал в украинском городе Николаев. Взрыв прогремел без объявления воздушной тревоги.