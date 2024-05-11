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Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы
Происшествия

В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы, сообщает «Известия».

Издание ссылается на сообщение в Telegram-канале украинского СМИ «Страна».

Подробности не приводились.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что в ближайшие недели Россия продвинется на фронте под Харьковом.