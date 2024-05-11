Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне
В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы
В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы, сообщает «Известия».
Издание ссылается на сообщение в Telegram-канале украинского СМИ «Страна».
Подробности не приводились.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что в ближайшие недели Россия продвинется на фронте под Харьковом.