Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы

В Харькове и Херсоне зафиксированы взрывы, сообщает « Известия ».

Издание ссылается на сообщение в Telegram-канале украинского СМИ «Страна».

Подробности не приводились.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге заявил, что в ближайшие недели Россия продвинется на фронте под Харьковом.