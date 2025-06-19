Взрывы, дым и огонь: Иран нанес удар по центру Тель-Авива

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Иран ударил по центру израильского Тель-Авива. В результате нападения пострадало здание местной фондовой биржи, сообщает SHOT .

Были повреждены некоторые другие здания, находящиеся в деловом квартале города.

СМИ пишут об ударе Ирана по штабу киберкомандования ЦАХАЛ C4I и разведцентру в Гав-Яме.

На видео показано, как происходит взрыв среди высотных домов, в небо сразу поднимается густой дым. Еще на одном видео от очевидцев слышны звуки сирены экстренных служб, показан пожар среди высоток.

Утром в четверг в Беэр-Шеве обломки одной из выпущенных иранских ракет рухнули на крупную израильскую больницу «Сорока».

Иран запустил новую волну ракет по Израилю — не менее 25-30 штук. В израильских городах звучал сигнал тревоги.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны и сейчас регулярно продолжают обмениваться ударами, разрушать военные и гражданские объекты.