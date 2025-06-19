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Обломки иранской ракеты упали на больницу «Сорока» в Израиле

В израильском городе Беэр-Шева обломки одной из выпущенных утром иранских ракет рухнули на больницу «Сорока», сообщает SHOT .

На видео с места ЧП показаны обломки, лежащие около больницы и внутри нее, также можно увидеть бегущих в панике людей. В помещении медучреждения виден дым.

«Сорока» является третьей в Израиле по величине больницей и медицинским университетским центром. Там оказывают медуслуги примерно 1 млн жителей юга Израиля.

Ранее Иран запустил новую волну ракет по Израилю. Всего было выпущено не менее 25-30 ракет. В израильских городах звучит сигнал тревоги.