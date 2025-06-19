Иран запустил новую волну ракет по Израилю

Со стороны Ирана запущена еще одна волна ракет по Израилю, выпущено не менее 25-30 ракет, сообщает SHOT .

Сирены тревожных сигналов раздаются в Тель-Авиве и других городах в центре и на севере страны, также говорится о нескольких прилетах.

ЦАХАЛ занимается перехватом ракет противника.

При этом минимум три иранские ракеты упали в Гуш-Дане, еще одна – в Негеве. Еще о прилете рассказали жители Бат-Яма. На все места ЧП уже выехали экстренные службы.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. После этого последовал ответный удар. Страны и сейчас регулярно продолжают обмениваться ударами, разрушать военные и гражданские объекты.

Ранее американский президент Дональд Трамп обсудил в Белом доме стремительную эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Штаты рассчитывают на дипломатическое решение данного конфликта.