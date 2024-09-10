Взрывоопасный осколок дрона ВСУ нашли в Новой Москве

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Осколок сбитого украинского дрона обнаружили в Новой Москве, в поселке Курилово. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на свой источник.

Найденный в поселке Курилово обломок БПЛА ВСУ может быть элементом взрывателя. Из него торчат неизвестные провода, пахнущие порохом.

Ночью украинские войска устроили массированную атаку беспилотников на территорию России. ВС РФ удалось сбить 144 дрона противника.

Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский снова начали принимать и отправлять рейсы. Их запустили после приостановки работы в связи с атакой беспилотников ВСУ.