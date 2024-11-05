Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
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Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ, который находится в турецком городе Измите, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
По информации издания, уже появились снимки из района, где произошел взрыв. На кадрах можно увидеть дым, который поднимается в небо.
Экстренные службы направлены на место происшествия. Подробностей о взрыве пока не сообщалось. О пострадавших ничего неизвестно.
Ранее взрыв и перестрелка произошли на производственном объекте авиакосмической компании Tusas, создающей военные самолеты, в Анкаре. Три человека погибли, еще 14 получили ранения.