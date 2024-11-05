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Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ, который находится в турецком городе Измите, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

По информации издания, уже появились снимки из района, где произошел взрыв. На кадрах можно увидеть дым, который поднимается в небо.

Экстренные службы направлены на место происшествия. Подробностей о взрыве пока не сообщалось. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее взрыв и перестрелка произошли на производственном объекте авиакосмической компании Tusas, создающей военные самолеты, в Анкаре. Три человека погибли, еще 14 получили ранения.