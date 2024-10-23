Раскрыто число жертв теракта в Анкаре

МВД Турции: во время теракта в Анкаре трое умерли, 14 ранены

Во время террористического акта в Анкаре три человека погибли. Еще 14 получили ранения, написал в соцсети Х глава МВД Турции Али Ерликая, сообщает РИА Новости .

Двоих нападавших уничтожили. На месте еще работают силовики.

Взрыв и перестрелка произошли на производственном объекте авиакосмической компании Tusas, создающей военные самолеты, в Анкаре. По информации телеканала NTV, напавшие на объект люди могли захватить заложников. Также они пробрались в служебные помещения.