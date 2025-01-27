Взрыв из-за проводки в ростовском СИЗО-1 произошел в кабинете сисадмина

Взрыв в ростовском СИЗО-1, предположительно, случился в кабинете системного администратора. Там же был и эпицентр возгорания, сообщает SHOT .

Инцидент мог произойти из-за проблем с проводкой. Почти два года назад в том же строении был взрыв электрического щитка. Несмотря на это, проводку не починили.

В корпусе в момент взрыва были два работника СИЗО-1. Они не пострадали.

Заключенных во время инцидента в здании не было. Возгорание смогли быстро потушить. На месте работали сотрудники полиции и МЧС.

В июне 2024 года в ростовском СИЗО-1 арестанты произвели захват заложников. Их ликвидировали российские спецназовцы.