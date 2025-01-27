Взрыв и возгорание случились в знаменитом СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В известном СИЗО-1 города Ростов-на-Дону произошли взрыв и возгорание. На место выехали работники МЧС и полицейские, сообщает SHOT .

Информации о том, почему мог произойти взрыв, пока нет. Количество пострадавших неизвестно.

Ранее сообщалось, что работник ростовского СИЗО-1 водил женщин из отдельного блока в мужские камеры. Он также прикрывал процесс торговли сим-картами.

В июне 2024 года в ростовском СИЗО-1 арестанты произвели захват заложников. Их ликвидировали российские спецназовцы.