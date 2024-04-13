Взрыв авто экс-сотрудника СБУ в Москве квалифицировали как покушение на убийство

Сотрудники силовых структур квалифицировали взрыв машины экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в столице как покушение на убийство, сообщает РИА Новости .

«Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом», — уточнил источник агентства.

12 апреля неустановленное взрывное устройство сработало под водительским сиденьем внедорожника Toyota Land Cruiser. Инцидент произошел на севере Москвы. В результате происшествия пострадал хозяин машины. Он получил нетяжелое ранение.

Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году он перевелся в центральный аппарат организации в Киев. В 2018 году Прозоров переехал в РФ. В последние годы он занимался расследованиями преступлений властей Украины.