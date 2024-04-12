Уголовное дело возбудили по факту взрыва машины в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после инцидента с иномаркой, произошедшего на Коровинском шоссе на севере города, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Ранее внедорожник Toyota Land Cruiser Prado взорвался через секунду после запуска двигателя, эпицентр был под местом водителя. В результате ЧП пострадал водитель, а также были повреждены две соседние машины.

Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место взрыва. По данному делу планируется назначить несколько экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Кроме того, полицейские осматривают другие автомобили на парковке на наличие взрывных устройств.