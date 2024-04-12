SHOT: момент взрыва внедорожника на севере Москвы попал на видео

Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы взорвался через секунду после запуска двигателя, а эпицентр находился под местом водителя, сообщает SHOT .

Очевидцы сообщают, что взрыв был очень мощным и громким. Повреждены две соседние машины: BMW и Infiniti.

Сотрудники полиции осматривают другие машины на парковке на наличие СВУ.

В пятницу днем неустановленное взрывное устройство сработало под машиной Land Cruiser на севере Москвы, пострадал хозяин внедорожника. Он находится в больнице.