Взорванный заммэра Ставрополя Гурциев был важным участником битвы за Мариуполь
Фото - © Официальный канал Первого заместителя главы города Ставрополя, участника кадровой программы Президента РФ "Время Героев".
Первый заместитель мэра Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Он имел госнаграды, в том числе орден Мужества и орден «За военные заслуги», сообщали в программе «Время героев». Прошедшей ночью Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе.
В мае 2024 года в Telegram-канале «Времени героев» вышло видео с Зауром Гурциевым. Он был гвардии майором и начальником штаба боевого управления авиацией. Гурциев участвовал в программе «Время героев», после чего получил должность первого заместителя главы Ставрополя.
Военный также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Жукова и Суворова.
Следственный комитет сообщал, что заммэра Заур Гурциев погиб вместе со своим знакомым в Ставрополе. Правоохранители не исключали, что ветеран мог стать жертвой теракта.
По информации СМИ, Заур Гурциев был убит при встрече со своим знакомым Никитой Пеньковым, которым мог оказаться подрывником-смертником. Когда мужчины встретились, на месте прогремел взрыв, убивший их обоих.