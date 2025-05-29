Взорванный заммэра Ставрополя Гурциев был важным участником битвы за Мариуполь

Первый заместитель мэра Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Он имел госнаграды, в том числе орден Мужества и орден «За военные заслуги», сообщали в программе «Время героев» . Прошедшей ночью Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе.

В мае 2024 года в Telegram-канале «Времени героев» вышло видео с Зауром Гурциевым. Он был гвардии майором и начальником штаба боевого управления авиацией. Гурциев участвовал в программе «Время героев», после чего получил должность первого заместителя главы Ставрополя.

Военный также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями Жукова и Суворова.

Следственный комитет сообщал, что заммэра Заур Гурциев погиб вместе со своим знакомым в Ставрополе. Правоохранители не исключали, что ветеран мог стать жертвой теракта.

По информации СМИ, Заур Гурциев был убит при встрече со своим знакомым Никитой Пеньковым, которым мог оказаться подрывником-смертником. Когда мужчины встретились, на месте прогремел взрыв, убивший их обоих.