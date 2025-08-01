Взломавшие «Аэрофлот» хакеры выложили данные о перелетах гендиректора компании
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Взломавшие «Аэрофлот» хакеры выложили в Сеть фрагмент из базы данных, в нем содержится информация о перелетах генерального директора авиакомпании Сергея Александровского, сообщает Baza.
28 июля хакеры взломали авиакомпанию «Аэрофлот». Из-за этого были отменены десятки рейсов. Хакеры заявляли, что якобы уничтожили более 7 тыс. серверов компании и украли 20 терабайт данных.
Однако уже утром 29 июля перевозчик возобновил работу, полеты выполнялись по расписанию. В Роскомнадзоре опровергли информацию о возможной утечке данных из компании.
По акту хакерской атаки на «Аэрофлот» Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).