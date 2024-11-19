«Взятки не было»: бизнесмен Мартиросян оправдался по делу генерала Кузнецова

Предпринимателя Леву Мартиросяна подозревают в даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майору Юрию Кузнецову. Однако бизнесмен заявил, что все было в точности наоборот — это генерал давал ему деньги, сообщает Baza .

По версии следствия, Кузнецов получил от Мартиросяна земельный участок и дом в Краснодаре в обмен на контракт на сумму более 30 млн рублей по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу. Генералу грозит до 15 лет тюрьмы, а бизнесмена обвиняют в даче взятки.

Мартиросян рассказал, что познакомился с Кузнецовым в 2020 году, когда тот проверял ремонт в училище. Предприниматель увидел несколько домов возле здания и решил, что там можно построить кафе для курсантов. Три участка выставили на продажу по 8 млн рублей каждый. Все сразу купить бизнесмен не мог, поэтому предложил генералу скинуться по половине. Кузнецов согласился, но заявил, что всеми вопросами будет заниматься жена, потому что у него нет времени.

По словам предпринимателя, сначала генерал с супругой хотели построить обычный дом, но предложение Мартиросяна их заинтересовало, ведь часть недвижимости можно использовать для коммерческих целей. Жена попросила бизнесмена заняться стройкой, а она будет ему исправно платить.

Первый раз деньги Мартиросян получил в ноябре 2021 года. Он отчитывался женщине за каждый этап строительства. Материальные средства передавались наличкой, бизнесмен писал расписки о получении, за все время их накопилось восемь штук. Защита Мартиросяна утверждает, что никакой взятки не было — предприниматель получал деньги в счет покупки земли, здания и строительства.

Генерал-лейтенанта задержали 14 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости Кузнецова.