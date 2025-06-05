«Взяли за задницу»: названа возможная причина обысков у издания URA.RU

Причиной обысков в офисе издания URA.RU стали подозрения в покупке информации у сотрудников полиции. По словам источника, решение о преследовании журналистов приняли не просто так, сообщает « Осторожно, новости ».

«Повод — покупка инфы у силовиков, которых потом самих взяли за задницу», — заявил он.

По мнению источника, происходящее — это часть атаки на акционеров. Он отметил, что после смены губернатора у издания больше нет «мощной крыши».

5 июня стало известно, что в редакцию URA.RU в Екатеринбурге нагрянули силовики. Там проходят обыски. Задержаны редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Ранее был задержан полицейский, который заявил, что продавал сводки редакции.

В Сети появилось видео обысков. Силовики изымают из офиса технику и документы. В кадр попали сотрудники URA.RU, правоохранители, осматривающие различные помещения здания. По предварительным данным, обыски инициировал новый замначальника свердловского ГУ МВД России Рашид Даулетов.