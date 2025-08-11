Вызволяли спасатели: робот-пылесос закрыл россиянку в ванной

сегодня в 10:48

Робот-пылесос закрыл россиянку в ванной в ее собственной квартире и отправился по своим делам. Устройство перевернуло стул, который подпер дверь в комнату, сообщает « Абзац ».

Девушка сильно испугалась. Из-за стресса она даже ощутила недомогание.

В квартире больше никого не было. Россиянка была вынуждена вызвать спасателей. Они вызволили девушку из ванной комнаты.

Ранее робот-пылесос устроил «побег» из дома во время землетрясения в американской Калифорнии. Блуждающее по улицам устройство вызвало улыбку у местных жителей.