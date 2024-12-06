сегодня в 16:27

Робот-пылесос устроил «побег» из дома во время землетрясения в Калифорнии

После сильного землетрясения в северной части американского штата Калифорния жители одного из районов увидели необычное явление. Робот-пылесос устроил «побег» из дома, сообщает « Сноб » со ссылкой на материал ABC News.

Скорее всего, из-за землетрясения умное устройство отсоединилось от своей базы. Затем оно случайно «покинуло» дом и не смогло вернуться.

Блуждающий по улицам робот-пылесос вызвал улыбку у местных жителей.

Ранее губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за землетрясения. Накануне в штате произошло землетрясение магнитудой семь баллов. Также была объявления угроза цунами.