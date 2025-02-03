Выжившие не могли покинуть подъезд: видео первых секунд после взрыва в ЖК Москвы

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Пережившие взрыв в ЖК Москвы не могли выйти из подъезда из-за заклинивших дверей

Появилось видео, снятое у входа в элитный ЖК «Алые паруса» в Москве после взрыва. На кадрах видно, как люди пытаются выбраться из взорванного холла, однако у них это не получается из-за заклинивших дверей. Выжившие также пытались выбить стекло, сообщает Baza .

Департамент здравоохранения Москвы сообщал РИАМО, что в результате взрыва в «Алых парусах» погиб один человек и четверо пострадали. Среди раненых оказался глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Предварительно, взрыв прогремел из-за бомбы, заложенной в доме № 77 на Авиационной улице. Мощность взрывчатки могла составлять 300-400 граммов тротила.

По данным РБК, силовики связывают взрыв в московском ЖК «Алые паруса» с покушением.