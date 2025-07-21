Вымогает деньги: экс-совладелице московского ЦУМа угрожает убийством племянник

57-летняя экс-совладелица ЦУМа Ирина Ш. пожаловалась на 35-летнего племянника мужа в полицию. Родственник обиделся, что ему не подарили 2 млн долларов на квартиру и теперь угрожает убийством, сообщает Mash .

Впервые Андрей начал вымогать деньги у Ирины и ее мужа год назад. Племянник просил 160 млн рублей, так как хотел купить квартиру на Остоженке. Андрей заявил, что дядя должен его семье и «обязан помочь».

Однако Ирина и ее муж отказались давать деньги родственнику. Тот перешел к угрозам. Он стал говорить, что вмешается в бизнес тети и натравит на нее силовиков. 16 июля Андрей отправил Ирине в мессенджере сообщение с угрозами убийством и описаниями сцен насилия.

Женщина владеет бизнесом в сферах одежной розницы и коммерческой недвижимости. Ее выручка за прошлый год составила более 10 млрд рублей.

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