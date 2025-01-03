Выложены кадры задержания подозреваемого в убийстве чувашского бизнесмена

сегодня в 15:21

Сотрудники СОБР и ОМОН управления Росгвардии по Чувашской Республике провели задержание мужчины, подозреваемого в убийстве бизнесмена в городе Канаш. Видео публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах на мужчину надели наручники, а потом посадили в автомобиль.

Во время совершения преступления, предположительно, подозреваемый надел костюм Деда Мороза. Его передали полицейским.

Неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза убил чувашского бизнесмена в его магазине 2 января. Для этого он использовал двухстволку.

Ранее появилось видео с убийством 54-летнего предпринимателя Юрия С. Перед смертью «Дед Мороз» сфотографировался с будущей жертвой.