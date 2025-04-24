сегодня в 10:08

Выходцы из Средней Азии планировали теракт на предприятии под Нижним Новгородом

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, сообщает SHOT .

Теракт планировали двое выходцев из Средней Азии. Они действовали по указаниям украинского куратора. Провести атаку хотели с помощью беспилотников.

При задержании злоумышленники оказали силовикам вооруженное сопротивление. Они были нейтрализованы.

Ранее ФСБ задержала завербованного украинцами белоруса за подготовку теракта в Новороссийске. Он хотел взорвать административный объект.