Белоруса поймали за подготовку взрыва административного здания в Новороссийске

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ФСБ задержала завербованного СБУ белоруса за подготовку теракта в Новороссийске

В Краснодарском крае задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. По версии спецслужб, иностранец хотел взорвать административный объект в Новороссийске, сообщает «Царьград» со ссылкой на ФСБ России.

Злоумышленник 2000 года рождения также признался, что занимался сбором разведданных по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, он собирал сведения о российских военных в Краснодарском крае и дислокации кораблей Черноморского флота.

«Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного здания в Новороссийске», — сказали в ФСБ.

По данным спецслужбы, СБУ завербовала белоруса в декабре 2024 года.

В отношении иностранца возбуждено дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (приготовление к совершению террористического акта).