Выбило окна, осыпался фасад: взрыв газа в многоэтажке Махачкалы попал на видео

Момент, когда взорвался бытовой газ в многоэтажке Махачкалы, попал на запись видеокамеры домофона, установленной на подъезде соседнего дома, сообщает Mash .

На кадрах видно, что взрывной волной в многоквартирном доме вынесло несколько оконных рам. Груда отвалившихся от фасада обломков рухнула на стоявшие внизу автомобили.

Предварительно, взрыв повредил около 30 квартир. В результате произошедшего пострадали 2 человека.

Сам дом еще не был введен в эксплуатацию — в нем никто не должен был жить. Несмотря на это, люди активно заселялись туда.