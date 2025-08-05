Вулкану Ключевской на Камчатке присвоили «оранжевый» код авиационной опасности

Вулкану Ключевской на Камчатке присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. На пути его распространения нет населенных пунктов.

Местным жителям и туристам рекомендуется не посещать окрестности вулкана.

Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять км над уровнем моря.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.