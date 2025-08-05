Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел в четвертый раз за день

Ключевской вулкан на Камчатке в четвертый раз за день выбросил пепел, в этот раз на высоту девять км над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Как пишет РИА Новости, это уже четвертый пепловый выброс вулкана за понедельник. Предыдущие поднялись на 6,5, 7,5 и 8 км над уровнем моря.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.