Второй танкер загорелся в Черном море недалеко от Турции

В акватории Черного моря, неподалеку от турецких берегов, произошло возгорание на втором за день танкере Virat, курсирующим под флагом Гамбии. Согласно информации, предоставленной министерством транспорта Турции, причиной пожара стало внешнее воздействие, сообщает ТАСС .

Официальное заявление ведомства гласит, что танкер Virat подвергся атаке приблизительно в 35 морских милях от турецкого берега в Черном море. На место происшествия оперативно высланы спасательные бригады и торговое судно.

Все 20 членов экипажа, находившихся на борту, не пострадали, и их состояние оценивается как удовлетворительное. Наблюдается сильное задымление в машинном отделении, однако ситуация находится под контролем.

Информация об инциденте с судном Virat появилась вскоре после сообщения о пожаре на танкере Kairos, следовавшем из Египта в Новороссийск. Турецкие средства массовой информации предполагают, что этот танкер мог получить повреждения в результате подрыва на морской мине в районе машинного отделения, где и возник огонь.

Все 25 членов экипажа были успешно эвакуированы. Среди эвакуированных россиян нет.

Оба происшествия произошли в прибрежной зоне Турции, на расстоянии около 270 километров друг от друга.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.