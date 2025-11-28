В Черном море эвакуировали весь экипаж горящего танкера Kairos

Турецкие спасатели завершили эвакуацию всего экипажа танкера Kairos, ходившего под флагом Гамбии и загоревшегося в акватории Черного моря. Информацию об этом предоставило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, сообщает ТАСС .

По данным ведомства, 274-метровое судно Kairos, следовавшее из Египта в пункт назначения в России с 25 членами экипажа, передало сигнал о взрыве и возникшем пожаре в Черном море.

На место ЧП оперативно были направлены спасательные суда, буксиры и специализированное аварийно-спасательное судно.

Все 25 человек, находившиеся на борту танкера, были успешно эвакуированы. На момент публикации заметки об их состоянии ничего не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.