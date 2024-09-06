ВСУ трижды обстреляли Шебекино

В результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повредились кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. От прилета снаряда разрушена крыша гаража и сильно повреждена машина. От осколков пострадали еще четыре автомобиля.

В двух частных домах и на складе предприятия произошло возгорание, которое уже потушили силами МЧС.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев заявил, что обстрелы оружием разного калибра мирного населения и гражданских объектов в приграничных регионах России безусловно являются актами терроризма. В частности, удары по детским садам и школам в Белгородской области ничуть не отличны от трагедии в Беслане.