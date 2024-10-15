ВСУ пытались нанести удар по России несколькими беспилотниками

Минобороны: за ночь российские войска уничтожили три дрона ВСУ в небе РФ

Ночью украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории России. Воздушные цели были уничтожены, сообщает Минобороны РФ.

За ночь российским войскам удалось ликвидировать три беспилотника. По одному дрону были выведены из строя в Тульской, Белгородской и Курской областях.

Ночью мужчина получил тяжелые ранения при атаке дрона ВСУ у хутора церковный. Это произошло во время удара украинского дрона по грузовому автомобилю в Белгородской области.

Ранее российский беспилотник «Иноходец» ликвидировал две бронированных машины ВСУ на границе с Россией в Курской области. По ним были нанесены ракетные удары.