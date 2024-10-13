сегодня в 15:15

Дрон «Иноходец» уничтожил две бронемашины ВСУ на границе РФ

Российские разведчики из подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотников выявили стоянку бронетехники противника в лесу около границы в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные определили и подтвердили точные координаты мест нахождения боевых бронемашин, а затем приняли решение о точечном огневом ударе по противнику.

Расчет ударного беспилотного летательного аппарата «Иноходец» провел ракетные удары, в итоге две украинские бронемашины были ликвидированы. Отмечены прямые попадания и взрывы, детонация боеприпасов.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили порядка 460 бойцов.