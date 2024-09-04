ВСУ ударили по рынку в Донецке: есть погибшие и пострадавшие

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Пушилин: 3 человека погибли при украинском обстреле рынка в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду днем нанесли ракетный удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Предварительно, погибли 3 мирных жителя, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка „Сокол“ погибли двое мужчин и одна женщина», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также в настоящее время известно о пяти пострадавших в результате атаки ВСУ. Всем пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

Глава ДНР добавил, что в среду противник совершил 9 вооруженных атак и выпустил свыше 15 снарядов по территории региона.

В конце августа ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Донецке. В результате ЧП пострадали 9 мирных жителей. После попадания украинского снаряда в здании начался пожар.