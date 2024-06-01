ВСУ атаковали Белгородскую область дронами и противокорабельной ракетой «Нептун»

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Под Белгородом сбили два дрона и противокорабельную ракету «Нептун» ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили еще одну попытку атаковать Белгородскую область 1 июня в период с 18:00 до 19:30 по Москве, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Российским бойцам удалось отразить атаку. Военнослужащие сбили два беспилотника над Белгородской областью, а также противокорабельную ракету «Нептун».

Информации о пострадавших, погибших и каких-либо разрушениях пока не поступало. В регионе в течение дня минимум 4 раза объявляли ракетную опасность.

Ранее ВС РФ ударили по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали маршруты для новых террористических атак на Россию с помощью дронов. Также российские бойцы ликвидировали живую силу и технику ВСУ.