ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов

сегодня в 15:47

Российские бойцы ударили по месту размещения группы технических специалистов, который разрабатывали полетные задания для ударных дронов. Также ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 116 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Средства ПВО за сутки уничтожили 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также удалось сбить три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

С начала проведения СВО были уничтожены 607 самолетов и 274 вертолета.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.