Вспыхнул пожар: учебный самолет упал на территории частного дома в Татарстане

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Baza: учебный самолет упал на территории частного дома в Татарстане

На территории частного дома в районе Дербышки в Татарстане упал летательный аппарат. По предварительным данным, это учебный самолет, сообщает Baza .

На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что на территории дома начался пожар. Вокруг разбросаны обломки летательного аппарата.

Ранее небольшой одномоторный самолет упал в районе аэропорта в американском штате Нью-Джерси. В результате происшествия пострадали как минимум пять человек.