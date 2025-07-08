Вспыхнул пожар: учебный самолет упал на территории частного дома в Татарстане
Baza: учебный самолет упал на территории частного дома в Татарстане
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На территории частного дома в районе Дербышки в Татарстане упал летательный аппарат. По предварительным данным, это учебный самолет, сообщает Baza.
На место происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что на территории дома начался пожар. Вокруг разбросаны обломки летательного аппарата.
Ранее небольшой одномоторный самолет упал в районе аэропорта в американском штате Нью-Джерси. В результате происшествия пострадали как минимум пять человек.