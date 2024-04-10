Вскрылись подробности загадочной гибели студента, исчезнувшего в Перми

Молодого студента, пропавшего без вести, обнаружили мертвым в лесу около остановки «Улица Докучаева» в Перми. Предварительно, на теле парня не нашли видимых следов насильственной смерти, сообщает aif.ru .

Известно, что пропавший молодой человек встретился с одногруппниками днем 2 апреля, после чего они разошлись. Вечером он позвонил семье, а затем перестал выходить на связь.

Студент исчез в районе остановки «Улица Попова» в ночь со 2 на 3 апреля. Семья начала бить тревогу, когда он не вернулся домой. Вместе с полицией и волонтерскими отрядами родители активно искали сына.

По информации источника, тело обнаружил сторож одной из организаций, расположенных в этом районе. Накануне, 9 апреля, стало известно, что на записи с камеры автобуса удалось опознать пропавшего. Маршрут транспорта следовал из Ленинского района в сторону Кировского. Возможно, молодой человек не остался в центре города, а решил отправиться в сторону своего дома.

Тем не менее, пермяк вышел на остановке «Улица Докучаева», которая находится довольно далеко от улицы Вагонной. Судя по карте, логичнее было бы выйти на остановке «Железнодорожный микрорайон». Почему студент покинул автобус раньше - до сих пор неясно.

По предварительным данным, на теле парня не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

Правоохранители пытаются выяснить причины его пропажи и последующей смерти.