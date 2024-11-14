Всему виной морковка: названа причина обрушения моста в Крыму

сегодня в 10:41

Baza: рухнувший в Крыму мост не выдержал фуру с морковью

Мост в Джанкойском районе Крыма рухнул во время того, как по нему ехал большегруз с морковкой. По словам водителя, он перевозил 21 тонну овощей, хотя грузоподъемность переправы рассчитана максимум на 18 тонн, сообщает Baza .

Сразу после падения железобетонного моста с него слетели фура и легковой автомобиль. Водители машин выжили, но их пришлось госпитализировать.

В результате обрушения повреждены железная дорога, находившаяся под переправой, и электросеть. Властям пришлось отменить движение шести пригородных поездов.

Между тем разбор завалов на железнодорожном полотне в Джанкойском районе уже завершен. По данным крымских властей, железная дорога может работать в обычном режиме.