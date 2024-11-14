Ж/д в Крыму может снова функционировать после обрушения моста

На севере Крыма завершили разбор завалов железнодорожных путей на месте падения моста. Железнодорожное полотно может функционировать в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Власти также заявили, что восстановление упавшего моста в Джанкойском районе может затянуться на 3-4 месяца. Для новой постройки переправы потребуется примерно 200 миллионов рублей.

По данным советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, движение поездов в районе падения моста возобновят в 11:00 по московскому времени.

В МЧС заявляли, что 13 ноября между крымскими селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе обрушился автомост. В результате случившегося два человека пострадали.

В Следственном комитете указывали, что мост обрушился во время того, как по нему поехала перегруженная фура.