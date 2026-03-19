Всего 200 метров: удар по АЭС «Бушер» произошел рядом с атомным энергоблоком

17 марта атака на атомную электростанцию в Бушере, где работают свыше 400 российских специалистов, произошла всего в 200 метрах от функционирующего энергоблока. Такое заявление сделал постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи, пишет ТАСС .

По словам Резе Наджафи, 17 марта в 19:00 по местному времени в 200 метрах от реактора АЭС «Бушер» была осуществлена преднамеренная атака. Это нападение на станцию стало третьим случаем ударов в непосредственной близости от иранских ядерных объектов после атак на объекты в Натанзе и Исфахане в начале текущей агрессивной кампании США и Израиля.

Ранее сообщалось, что «Росатом» начал подготовку к третьему этапу эвакуации своих сотрудников с иранской АЭС «Бушер».

До этого компания эвакуировала с АЭС в иранском Бушере 94 человека, среди которых были и дети.

