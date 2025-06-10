Все живы: экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 найден

В республике Саха (Якутия) удалось найти пропавший самолет Ан-2, весь экипаж жив, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.

Ранее самолет Ан-2 пропал во время патрулирования лесов в Томпонском улусе (районе). У него сработал аварийный радиомаяк. На поиски вылетел вертолет Ми-8.

Как уточнил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, на борту Ан-2 было два пилота и специалист-наблюдатель. Все живы. У них, предварительно, выявили ссадины и ушибы.

Вертолет спасателей доставил всех троих в аэропорт Хандыга поселка Теплый Ключ.