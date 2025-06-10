Самолет авиапатруля Ан-2 пропал с радаров в Якутии

В Якутии Росавиация начала поиски самолета Ан-2 авиакомпании «МиАн», который пропал с радаров, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что самолет с регномером RA-81532 занимался охраной лесов в Томпонском улусе (районе). У него сработал аварийный радиомаяк.

По предварительной информации, на борту пропавшего Ан-2 находились пять человек (два пилота и три специалиста).

На его поиски отправился вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

Как пишет SHOT, самолет патрулировал территорию лесов на наличие пожаров. Последний раз Ан-2 видели на радаре примерно в 30 км от села Теплый Ключ. Экипаж самолета, по плану, должен был связаться с коллегами, но пропал.

Якутская служба спасения сообщила РИА Новости, что есть вероятность того, что на борту сломалась рация.