«Все в дыму»: жители Курска рассказали о падении сбитой ракеты ВСУ на дом
В ночь на воскресенье на жилой дом в Курске упала сбитая ракета ВСУ. Спавшие жители выбежали из здания, пишет газета «Известия».
«Мы, например, спали. Долбануло так, что мы подскочили. <…> Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― все отвалилось. Мы сразу поднялись и выбежали. Мы вышли ― все в дыму, просто ужас», — рассказала одна из жительниц дома.
Еще одна жительница сравнила силу удара от упавшей ракеты с захлестывающей волной.
На месте ЧП работают расчеты пожарных. Специалисты прибыли на вызов оперативно. Возгорание быстро потушили, так как огнем были охвачены припаркованные около здания машины, а не сам дом.
Ночью врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ рухнула на жилой дом в городе. В результате ЧП пострадали 13 человек.
С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Подразделения ВС РФ выдавливают украинские силы с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику. Согласно данным МЧС РФ, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.