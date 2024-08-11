«Все в дыму»: жители Курска рассказали о падении сбитой ракеты ВСУ на дом

В ночь на воскресенье на жилой дом в Курске упала сбитая ракета ВСУ. Спавшие жители выбежали из здания, пишет газета «Известия» .

«Мы, например, спали. Долбануло так, что мы подскочили. <…> Стекла посыпались, шторки отлетели, жалюзи ― все отвалилось. Мы сразу поднялись и выбежали. Мы вышли ― все в дыму, просто ужас», — рассказала одна из жительниц дома.

Еще одна жительница сравнила силу удара от упавшей ракеты с захлестывающей волной.

На месте ЧП работают расчеты пожарных. Специалисты прибыли на вызов оперативно. Возгорание быстро потушили, так как огнем были охвачены припаркованные около здания машины, а не сам дом.

Ночью врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ рухнула на жилой дом в городе. В результате ЧП пострадали 13 человек.

С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Подразделения ВС РФ выдавливают украинские силы с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику. Согласно данным МЧС РФ, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.