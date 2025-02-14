Все началось с оскорблений: появились новые подробности избиения Скворцова

Мужчина, которого подозревают в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске, заявил, что его оскорбляли, сообщает ТАСС .

«Предварительно, причиной конфликта стали оскорбительные слова со стороны Скворцова», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Версия пострадавшего комментатора неизвестна. Ранее он заявил, что не помнит обстоятельства конфликта и получения травмы.

В ночь с 8 на 9 февраля спортивный комментатор отдыхал в Beerfactory в Новосибирске. Затем его нашли без сознания около заведения. Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии, ему диагностировали кровоизлияние в мозг.

Ранее СМИ писали, что журналист заступился за знакомого, у которого произошла перепалка с компанией из семи человек. После этого комментатора избили. Его супруга утверждала, что он получил черепно-мозговую травму, а его избиение связано с «криминалом».