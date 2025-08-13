«Все, я не могу»: воспитатель избила и обматерила ребенка в Новороссийске

В Новороссийске воспитательница одного из детских садов обматерила и избила 2-летнего воспитанника. Проводится проверка, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как женщина кормит маленькую девочку. При этом воспитательница игнорирует плач ребенка. После этого она относит на кухню тарелку со словами «Все, я не могу», а при возвращении несколько раз бьет рукой по лицу маленькой девочке, которая начинает громко плакать.

В настоящее время отдел по делам несовершеннолетних полиции проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Уфе мужчина набросился и избил мальчика, обидевшего его дочь. Неадекват пнул мальчика, повалил его, а затем схватил палку и начал бить ею ребенка.