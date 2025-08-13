«Все, я не могу»: воспитатель избила и обматерила ребенка в Новороссийске
Воспитательница детсада избила и обматерила 2-летнего ребенка в Новороссийске
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
В Новороссийске воспитательница одного из детских садов обматерила и избила 2-летнего воспитанника. Проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как женщина кормит маленькую девочку. При этом воспитательница игнорирует плач ребенка. После этого она относит на кухню тарелку со словами «Все, я не могу», а при возвращении несколько раз бьет рукой по лицу маленькой девочке, которая начинает громко плакать.
В настоящее время отдел по делам несовершеннолетних полиции проводит проверку по факту произошедшего.
Ранее в Уфе мужчина набросился и избил мальчика, обидевшего его дочь. Неадекват пнул мальчика, повалил его, а затем схватил палку и начал бить ею ребенка.